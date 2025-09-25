  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Бывшая ученица Тутберидзе Александра Деева: «Благодаря характеру Этери Георгиевны и ее умению выбивать для нас лед все развивались и добивались успехов»
0

Бывшая ученица Тутберидзе Александра Деева: «Благодаря характеру Этери Георгиевны и ее умению выбивать для нас лед все развивались и добивались успехов»

Экс-фигуристка группы Этери Тутберидзе отметила важные умения и характер тренера.

В 2003–2010 годах в группе Тутберидзе занималась Александра Деева, которая после завершения карьеры стала работать тренером по скольжению в хоккее.

– На ваш взгляд, что послужило спусковым крючком для такой популярности фигурки?

– Изменился непосредственно тренировочный процесс. Раньше у нас было четкое расписание: два льда и два зала каждый день. Сегодня же в команде по десять специалистов, каждый из которых за что-то отвечает – прыжки, вращения, скольжение, менеджмент, психология, нутрициология.

Так еще и предусмотрены индивидуальные подкатки, которых в мое время вообще не было, и отдельные занятия на вращение, постановку программ, отработку рук и корпуса. Все это способствует изучению квадов и даже попыткам пятерных прыжков.

Когда я каталась у Этери Тутберидзе, она сама вела все занятия. Я была одной из ее первых учениц на старте тренерской карьеры, и Тутберидзе была одним тренером на всех. В ее группе вместе занимались и 10-летние, и 5-летние дети. Но благодаря характеру Этери Георгиевны и ее умению выбивать для нас лед все развивались и добивались успехов.

Хотя остальные были старше меня, я быстро догоняла их, училась элементам у более опытных. Но это было и плюсом, и минусом: какие-то технические аспекты я упускала. Это сейчас у детей с раннего возраста есть тесты, нормативы и специальные занятия, на которых они часами отрабатывают положение корпуса и дуги. Эта школа невероятно важна, и мой опыт в фигурном катании показывает, что недоработанные детали потом обязательно аукнутся травмами и перегрузками. Именно поэтому я так много внимания уделяю технике катания.

– С кем из звездных фигуристов вы пересекались на спортивном пути?

– Мы катались вместе с Евгенией Медведевой. В детстве у нее не было ярких побед, а я тогда выигрывала почти все детские соревнования. Но спорт непредсказуем: позже у Жени сложилась блестящая карьера, а у меня начались травмы. Увы, ранние успехи не гарантируют будущего, именно системность и база катания многое решают.

Юлия Липницкая пришла в группу накануне Олимпиады в Сочи. В тот момент на меня посыпались травмы, мной занимались все меньше – внимание тренеров переключалось на новых сильных спортсменов. Это было непросто, но дало важный урок: в спорте всегда есть «эффект конвейера», чтобы выжить, нужно держаться за свои сильные стороны.

Потом я занималась в ЦСКА у Светланы Соколовской. Время от времени нас консультировали даже Елена Буянова и Татьяна Тарасова. Тогда же пересекались на тренировках и сборах с Аделиной Сотниковой, Максимом Ковтуном, – рассказала Деева.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Александра Деева
logoЭтери Тутберидзе
logoЕвгения Медведева
logoсборная России
logoЕлена Буянова (Водорезова)
Светлана Соколовская
logoМаксим Ковтун
logoЮлия Липницкая
logoАделина Сотникова
logoТатьяна Тарасова
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Турнир памяти Гринькова. Лазарев, Лукин, Малышев, Заводских покажут произвольные программы
301 минуту назадLive
Дарья Лебедева: «У меня уже третий старт подряд, накатываю программы. Надо больше работать над скольжением, компонентами, вращениями»
2 минуты назад
Турнир памяти Гринькова. Дзепка победила по КМС, Сарафанова – 2-я, Стрельцова – 3-я, Парсегова – 4-я, Яметова, Елисова и Захарова выступят на взрослом турнире
22729 минут назад
Экс-фигуристка Деева о работе тренером в хоккее: «Это дикое комбо для многих, женщина в хоккее по-прежнему воспринимается странно. Хотелось доказать, что я не случайный человек на льду»
34 минуты назад
Алексей Ягудин станет гостем шоу «Секрет на миллион» на НТВ
453 минуты назад
Алина Загитова примет участие в марафоне «Знание.Первые» в Нижнем Новгороде
10сегодня, 09:04
Бренд Алены Ахмадуллиной стал экипировщиком сборной России по фигурному катанию
10сегодня, 08:34
Семененко пропустит контрольные прокаты из-за травмы колена
18сегодня, 06:49
Роднина о сменивших гражданство спортсменах: «Я застала время, когда везде была одна тема: как бы свалить из этой страны. Теперь эти же кричат о предателях»
87сегодня, 06:27
Петросян, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах
19сегодня, 06:22
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман, Кэлхаун и Желтышев, Хомик и Бюлоу представят ритм-танцы
вчера, 21:55
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1620 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
320 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52