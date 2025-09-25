Бывшая ученица Тутберидзе Александра Деева: «Благодаря характеру Этери Георгиевны и ее умению выбивать для нас лед все развивались и добивались успехов»

Экс-фигуристка группы Этери Тутберидзе отметила важные умения и характер тренера.

В 2003–2010 годах в группе Тутберидзе занималась Александра Деева , которая после завершения карьеры стала работать тренером по скольжению в хоккее.

– На ваш взгляд, что послужило спусковым крючком для такой популярности фигурки?

– Изменился непосредственно тренировочный процесс. Раньше у нас было четкое расписание: два льда и два зала каждый день. Сегодня же в команде по десять специалистов, каждый из которых за что-то отвечает – прыжки, вращения, скольжение, менеджмент, психология, нутрициология.

Так еще и предусмотрены индивидуальные подкатки, которых в мое время вообще не было, и отдельные занятия на вращение, постановку программ, отработку рук и корпуса. Все это способствует изучению квадов и даже попыткам пятерных прыжков.

Когда я каталась у Этери Тутберидзе, она сама вела все занятия. Я была одной из ее первых учениц на старте тренерской карьеры, и Тутберидзе была одним тренером на всех. В ее группе вместе занимались и 10-летние, и 5-летние дети. Но благодаря характеру Этери Георгиевны и ее умению выбивать для нас лед все развивались и добивались успехов.

Хотя остальные были старше меня, я быстро догоняла их, училась элементам у более опытных. Но это было и плюсом, и минусом: какие-то технические аспекты я упускала. Это сейчас у детей с раннего возраста есть тесты, нормативы и специальные занятия, на которых они часами отрабатывают положение корпуса и дуги. Эта школа невероятно важна, и мой опыт в фигурном катании показывает, что недоработанные детали потом обязательно аукнутся травмами и перегрузками. Именно поэтому я так много внимания уделяю технике катания.

– С кем из звездных фигуристов вы пересекались на спортивном пути?

– Мы катались вместе с Евгенией Медведевой. В детстве у нее не было ярких побед, а я тогда выигрывала почти все детские соревнования. Но спорт непредсказуем: позже у Жени сложилась блестящая карьера, а у меня начались травмы. Увы, ранние успехи не гарантируют будущего, именно системность и база катания многое решают.

Юлия Липницкая пришла в группу накануне Олимпиады в Сочи. В тот момент на меня посыпались травмы, мной занимались все меньше – внимание тренеров переключалось на новых сильных спортсменов. Это было непросто, но дало важный урок: в спорте всегда есть «эффект конвейера», чтобы выжить, нужно держаться за свои сильные стороны.

Потом я занималась в ЦСКА у Светланы Соколовской. Время от времени нас консультировали даже Елена Буянова и Татьяна Тарасова. Тогда же пересекались на тренировках и сборах с Аделиной Сотниковой, Максимом Ковтуном, – рассказала Деева.