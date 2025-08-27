  • Спортс
Журова о возможном фильме про Валиеву: «Мы до сих пор не понимаем, откуда запрещенное вещество могло попасть в ее организм. О чем снимать фильм?»

Журова считает, что Валиева вряд ли захочет фильм о своем допинговом деле.

Фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 

«Не уверена, что сама Камила захочет сейчас выставлять эту историю на всеобщее обозрение. Мы до сих пор, так же как и она, не понимаем, откуда запрещенное вещество могло попасть в ее организм.

Какую из версий придется показывать в кино? Тогда о чем снимать фильм? Без этого же невозможно.

Может быть, потом она согласует какой-то сценарий и версию, чтобы это появилось, но не думаю, что это будет в ближайшее время.

Захочет ли она это ворошить и поднимать еще раз? Тем более все наверняка будет крутиться не вокруг ее личности, а скорее вокруг этих скандалов. А нужно ли?» – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoдопинг
logoСветлана Журова
logoсборная России
женское катание
logoКамила Валиева
Р-Спорт
