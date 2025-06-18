Министр спорта Татарстана о создании школы Валиевой: «Если она изъявит желание, будем разговаривать»

Минспорт Татарстана готов поддержать идею создания школы Камилы Валиевой.

Об этом заявил министр спорта республики Владимир Леонов.

«Это вопрос инициативы. Если она изъявит желание, будем разговаривать.

Мы всегда поддерживаем наших спортсменов. Это деловая плоскость, деловая дискуссия, надо садиться и обсуждать, что она хочет», – сказал Леонов.

Валиевой 19 лет, сейчас она отбывает дисквалификацию за допинг.