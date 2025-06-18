2

Министр спорта Татарстана о создании школы Валиевой: «Если она изъявит желание, будем разговаривать»

Минспорт Татарстана готов поддержать идею создания школы Камилы Валиевой.

Об этом заявил министр спорта республики Владимир Леонов.

«Это вопрос инициативы. Если она изъявит желание, будем разговаривать.

Мы всегда поддерживаем наших спортсменов. Это деловая плоскость, деловая дискуссия, надо садиться и обсуждать, что она хочет», – сказал Леонов. 

Валиевой 19 лет, сейчас она отбывает дисквалификацию за допинг. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Владимир Леонов
женское катание
logoсборная России
logoКамила Валиева
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Как Валиева проводит последнее лето в отстранении: Мальдивы, Венеция, Никита Нестеров
80сегодня, 13:20
Министр спорта Татарстана о словах про школу Загитовой: «Тут же созвонились с Алиной. Сказал ей, что все вырвано из контекста»
72сегодня, 10:33
Камила Валиева проводит отпуск в Венеции
14216 июня, 13:14Фото
Главные новости
Москвина о недопуске Мишиной и Галлямова: «Я предполагала такой сценарий на основе изучения коммюнике ISU»
314 минут назад
Москвина о бильмане: «Увидела, как гимнастки выполняют упражнение. Подумала: «Могу так сделать на льду!» Уже после меня элемент повторила швейцарская фигуристка»
20 минут назад
Продажи билетов на шоу Загитовой «Ассоль» резко выросли за последние два дня
81сегодня, 18:33
Решение по работе Морозова в группе Тутберидзе будет принято после сбора
12сегодня, 17:45
Алина Загитова: «С помощью одежды я самовыражаюсь, хочу рассказать что-то о себе. Люблю экспериментировать»
19сегодня, 16:48
Загитова про учебу: «В институте нам дают настолько обширные знания, что невозможно сказать, на кого конкретно ты учишься»
111сегодня, 16:44
Алина Загитова: «Я очень не люблю конфликты между людьми. Некомфортно в них себя чувствую, поэтому собралась с силами, написала Медведевой»
44сегодня, 16:19
Тренер парников Станислав Морозов присоединился к команде Этери Тутберидзе
104сегодня, 15:10
🎧 Хотите книгу с автографами лучших фигуристов мира? Простой конкурс – в телеграме-канале подкаста «Чистый хвост»!
сегодня, 14:15
Навка о своей школе: «В планах — набрать танцевальную группу»
43сегодня, 14:09
Ко всем новостям
Последние новости
Адам Шоя поставил программу Агате Петровой
136 июня, 12:58Фото
Фигурист Галлямов о победе ПСЖ: «Необязательно иметь максимально звездный состав. У Месси, Мбаппе и Неймара не получилось, а получилось у остальных»
132 июня, 06:21
Александр Галлямов: «Зенит» показал хорошую игру в последнем туре, даже чемпионскую, если бы в другом матче все сложилось иначе»
1524 мая, 20:05
Александр Энберт: «Очень классно, что Загитова и Медведева воссоединились. На них всегда было интересно смотреть»
622 мая, 20:24
Наталья Бестемьянова: «Загитова и Медведева молодцы. Рада за них – им больше нечего делить»
222 мая, 15:24
Загитова о том, как болельщики отреагируют на ее интервью Медведевой: «Думаю, точно будет разбор вот этого вот: а она руку сюда положила, а она там на нее так посмотрела»
822 мая, 14:13
«Невероятные места в Египте, поражающие своей красотой и историей». Садкова поделилась фото из отпуска
419 мая, 14:45Фото
Мария Нехаева, выступающая в танцах на льду, планирует перейти в Израиль (ТАСС)
1213 мая, 13:25
Фигурист Галлямов: «Винисиус в «Реале» не нужен. Его надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева – в «Реал», чтобы забивать с навесов»
1213 мая, 08:56
Ишмуратова о недопуске Жулина: «Издевательства продолжаются. Во времена СССР такого вообще произойти не могло»
2227 апреля, 20:12