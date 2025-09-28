Марк Кондратюк: «Две программы на еврейскую тематику? Это разные программы по настроению и стилю. Нельзя их сравнивать»
Кондратюк рассказал о новой произвольной программе «Список Шиндлера».
Фигурист представил программу на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. В короткой Марк выступал под песню «Хава нагила».
«Все нормально, были нюансы в плане элементов. В программе я не катаю конкретный образ – Шиндлера или кого-то еще, я рассказываю историю. Сильная история, ее, к сожалению, не переписать. Над программой мне помогал работать Никита Кацалапов.
Две программы на еврейскую тематику? Это разные программы по настроению и стилю. Нельзя их сравнивать», – сказал чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк.
Еврейский танец Кондратюка – главное шоу прокатов. В чем секрет Марка и его метода?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
