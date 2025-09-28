Марк Кондратюк: «Две программы на еврейскую тематику? Это разные программы по настроению и стилю. Нельзя их сравнивать»

Кондратюк рассказал о новой произвольной программе «Список Шиндлера».

Фигурист представил программу на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. В короткой Марк выступал под песню «Хава нагила».

«Все нормально, были нюансы в плане элементов. В программе я не катаю конкретный образ – Шиндлера или кого-то еще, я рассказываю историю. Сильная история, ее, к сожалению, не переписать. Над программой мне помогал работать Никита Кацалапов.

Две программы на еврейскую тематику? Это разные программы по настроению и стилю. Нельзя их сравнивать», – сказал чемпион Европы 2022 года Марк Кондратюк .

