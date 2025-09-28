Соколовская о программе Кондратюка «Список Шиндлера»: «Тяжело говорить, ком в сердце. Прошу людей помнить историю. И добро всегда победит»
Фигурист представил программу под музыку из фильма «Список Шиндлера» на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
«Мне тяжело говорить. У меня ком в сердце. Я прошу людей помнить историю. И добро всегда победит. Я очень рада, что эту программу вы увидели первые, мы будем над ней работать», – сказала тренер фигуриста Светлана Соколовская.
«Самый сложный образ в жизни, который я катал. Эта программа ставилась дольше предыдущих, и музыку искали дольше всего. Но, надеюсь, это того стоило. Для меня драму тяжелее показать, чем комедию», – отметил Кондратюк.
Также Соколовская объяснила, почему Кондратюк не исполнял пять четверных прыжков в произвольной.
«Мы сделали выводы после того сезона и хотим подойти к главным стартам лучше», – сказала тренер в эфире Первого канала.
