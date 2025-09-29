Алина Горбачева: «Мне хочется долгую карьеру и еще очень многое показать. Сделать для себя, поставить галочку в голове, что я это смогла»

Фигуристка Алина Горбачева заявила, что хочет долгую спортивную карьеру.

— Как у вас сейчас дела с формой? Как проходит восстановление?

— Форма нарабатывается, восстанавливаемся. Скоро соревнования, поэтому накатываем программы. Идет восстановление четверного сальхова. Никакого дискомфорта нет, нога уже, слава богу, зажила. Все хорошо.

— Планируете исполнять два четверных сальхова в произвольной программе в этом году?

— Да, и еще четверной тулуп очень хочется тоже прыгнуть в программе. Буду стараться.

— Возвращались ли к работе над тройным акселем?

— После травмы пока нет, но, конечно, будем над ним работать. Во взрослых этот элемент очень нужен. Также мне хочется долгую карьеру и еще очень многое показать. Сделать для себя, поставить галочку в голове, что я это смогла.

— Вы говорите про долгую карьеру, до скольких лет хотели бы кататься? Кто для вас является таким примером, может, Елизавета Туктамышева, Эмбер Гленн?

— Сейчас, с учетом поднятия возраста, больше взрослых спортсменов катается. И мне тоже хочется, я люблю кататься, и очень хочу спокойно получать удовольствие, расти, развиваться и становиться все лучше и лучше.

— Вы поступили в университет?

— Нет, в этом году не поступала, буду в следующем. Скорее всего, на тренера, но еще немножко думаю по этому поводу, — сказала Горбачева.