Елена Вайцеховская: «Мне безумно нравится, как взрослеет в своем катании Горбачева. Видно, что ей нравится то, что она делает»

Елена Вайцеховская оценила прогресс фигуристки Алины Горбачевой.

«Мне безумно нравится, как взрослеет в своем катании Алина Горбачева . Она взрослеет без надрыва. А мы, если уж совсем честно, за последние годы больше привыкли именно к надрыву. К тому, что на определенном этапе взросления в глазах девочек появляется выражение человека, который прибежал на перрон и увидел хвост поезда. А поезд ушел. И денег нет, чтобы купить билет на следующий.

У Горбачевой же получается показывать, что ей есть куда расти, даже без попытки во что бы то ни стало воткнуть в программу четверной сальхов (почему-то не сомневаюсь, что по ходу сезона воткнет). В широту катания, в выразительность, в кайф от самой себя. Видно, что ей нравится то, что она делает, нравится становиться лучше, и это очень сильно подкупает.

Плюс у ее тренеров все очень хорошо со вкусом. Представить себе Алину, которая была бы плохо одета на льду, у меня не получается», – написала журналистка в телеграм-канале.