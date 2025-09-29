  • Спортс
  Горбачева о травме: «Мне зашили ногу плохо, из-за этого восстановление затянулось почти вдвое. Три недели я вообще не каталась»
Горбачева о травме: «Мне зашили ногу плохо, из-за этого восстановление затянулось почти вдвое. Три недели я вообще не каталась»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала о травме, которую она перенесла летом.

— Это произошло в начале августа. Я на тренировке столкнулась с мальчиком, и он пяткой мне прорубил ногу. Я очень расстроилась тогда, было неприятно. Во Франции (на сборах) мне зашили ногу плохо, из-за этого восстановление затянулось почти вдвое. Оказалось, что мне задели мышцу, там этого, к сожалению, не увидели. Если бы сшили должным образом, то могла бы быстрее выйти на лед и работать в полной мере.

— На сколько вы тогда выбыли из тренировочного процесса?

— Три недели я вообще не каталась и даже когда начала уже потихоньку выходить на лед, все равно не могла в полном объеме кататься, так как мышца была задета и ногу сводило. Я потихоньку вкатывалась.

— Как проходило восстановление после пореза? Старались ли быстрее восстановиться из-за приближающейся квалификации или не форсировали?

— Конечно, мы следили за ощущениями, чтобы не форсировать, но при этом как можно быстрее войти в форму. Старались балансировать, — сказала Горбачева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
