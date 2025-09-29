Алина Горбачева: «Была шокирована, когда узнала, что вошла в заявку на олимпийскую квалификацию. Сразу почувствовала ответственность»

Горбачева заявила, что была шокирована включением в заявку на олимпийский отбор.

— Вы были на сборах в Европе, как они проходили и как вам методики?

— По-другому. Не так, как обычная система тренировок у нас. Но было интересно попробовать что-то новое. Много работали над скольжением. Многое для себя поняла в катании. Стараюсь еще больше улучшаться в этом, работать, чтобы с каждым разом становиться все лучше и лучше.

— Вы ездили на сборы к Сергею Розанову, он вам поставил обе программы. Как работать с ним и какой он тренер?

— Постановки программ я всегда люблю, это творческий момент. Было интересно поработать с новым для меня хореографом. Мои новые программы получились более насыщенные по шагам, под другую музыку, не которую я привыкла катать.

— Он хороший техник, ставил тройной аксель Алене Косторной. Не пробовали ли с ним работать над этим прыжком?

— Пробовали. Аксель для меня сложный прыжок, но если долго мучиться, что-нибудь получится.

— Какие были эмоции, когда узнали, что вошли в заявку на олимпийскую квалификацию?

— Тогда я немножко была шокирована и обрадовалась, сразу почувствовала ответственность.

— Больше радовались или, может, было немного обидно, что запасная?

— Нет, никакой обиды не было. Аделия (Петросян) выигрывала все соревнования в прошедших сезонах, поэтому я просто была рада. Статус запасной тоже придает не малую ответственность.

— Подготовка к сезону как-то из-за этого изменилась?

— Да, мы раньше, чем обычно, поставили программы и начали вкатываться, чтобы раньше быть в нужной форме.

— На что делали акцент в работе?

— Больше всего делали акцент на катание и на новые сложные программы, более насыщенные по шагам, — сказала Алина Горбачева.