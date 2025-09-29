  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алина Горбачева: «Была шокирована, когда узнала, что вошла в заявку на олимпийскую квалификацию. Сразу почувствовала ответственность»
3

Алина Горбачева: «Была шокирована, когда узнала, что вошла в заявку на олимпийскую квалификацию. Сразу почувствовала ответственность»

Горбачева заявила, что была шокирована включением в заявку на олимпийский отбор.

— Вы были на сборах в Европе, как они проходили и как вам методики?

— По-другому. Не так, как обычная система тренировок у нас. Но было интересно попробовать что-то новое. Много работали над скольжением. Многое для себя поняла в катании. Стараюсь еще больше улучшаться в этом, работать, чтобы с каждым разом становиться все лучше и лучше.

— Вы ездили на сборы к Сергею Розанову, он вам поставил обе программы. Как работать с ним и какой он тренер?

— Постановки программ я всегда люблю, это творческий момент. Было интересно поработать с новым для меня хореографом. Мои новые программы получились более насыщенные по шагам, под другую музыку, не которую я привыкла катать.

— Он хороший техник, ставил тройной аксель Алене Косторной. Не пробовали ли с ним работать над этим прыжком?

— Пробовали. Аксель для меня сложный прыжок, но если долго мучиться, что-нибудь получится.

— Какие были эмоции, когда узнали, что вошли в заявку на олимпийскую квалификацию?

— Тогда я немножко была шокирована и обрадовалась, сразу почувствовала ответственность.

— Больше радовались или, может, было немного обидно, что запасная?

— Нет, никакой обиды не было. Аделия (Петросян) выигрывала все соревнования в прошедших сезонах, поэтому я просто была рада. Статус запасной тоже придает не малую ответственность.

— Подготовка к сезону как-то из-за этого изменилась?

— Да, мы раньше, чем обычно, поставили программы и начали вкатываться, чтобы раньше быть в нужной форме.

— На что делали акцент в работе?

— Больше всего делали акцент на катание и на новые сложные программы, более насыщенные по шагам, — сказала Алина Горбачева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
Алина Горбачева
женское катание
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Елена Вайцеховская: «Мне безумно нравится, как взрослеет в своем катании Горбачева. Видно, что ей нравится то, что она делает»
59сегодня, 06:42
Петросян о желании сняться с олимпийского отбора: «К счастью, нашлись люди, которые меня развернули и смогли вытащить»
19вчера, 14:34
Горбачева выступит на этапах Гран-при в Красноярске и Москве, а также на мемориале Панина в Санкт-Петербурге
4вчера, 13:57
Главные новости
Валерий Ангелопол: «Я решил приостановить спортивную карьеру. Работаю со специалистами и пытаюсь выровнять свой эмоциональный и психологический фон»
410 минут назад
«Как я говорю, биполярка у него просто». Загитова оценила программы Кондратюка во влоге Первого канала
740 минут назад
Софья Акатьева: «В начале произвольной программы я показываю, что душа выходит из тела. Во второй половине она борется за то, чтобы вернуться»
549 минут назад
Алина Горбачева: «Мне хочется долгую карьеру и еще очень многое показать. Сделать для себя, поставить галочку в голове, что я это смогла»
7сегодня, 17:22
Горбачева о травме: «Мне зашили ногу плохо, из-за этого восстановление затянулось почти вдвое. Три недели я вообще не каталась»
2сегодня, 17:14
Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске
сегодня, 16:49
Расписание мемориала Дениса Тена в Алматы: там выступят Дэвис и Смолкин, Шайдоров, Чха Чжун Хван и Браун
11сегодня, 15:53
Кубок Санкт-Петербурга. Полянский выиграл короткую программу, Ветлугин – 2-й, Ефимчук – 3-й, Даниелян – 4-й
4сегодня, 15:24
10-летняя ученица Тутберидзе исполнила на тренировке четверной сальхов
62сегодня, 14:08Видео
Татьяна Тарасова: «На Олимпиаду в Италию не планирую ехать. Даже не рассматривала возможность»
7сегодня, 13:42
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Меренкова: «Очень болели за Акопову и Рахманина на олимпийском отборе. Видимся с ними каждый день, они уже нам как родные»
вчера, 14:58
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
4вчера, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
вчера, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
1вчера, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
вчера, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
227 сентября, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
27 сентября, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
127 сентября, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
826 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33