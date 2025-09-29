Алина Горбачева: «Была шокирована, когда узнала, что вошла в заявку на олимпийскую квалификацию. Сразу почувствовала ответственность»
— Вы были на сборах в Европе, как они проходили и как вам методики?
— По-другому. Не так, как обычная система тренировок у нас. Но было интересно попробовать что-то новое. Много работали над скольжением. Многое для себя поняла в катании. Стараюсь еще больше улучшаться в этом, работать, чтобы с каждым разом становиться все лучше и лучше.
— Вы ездили на сборы к Сергею Розанову, он вам поставил обе программы. Как работать с ним и какой он тренер?
— Постановки программ я всегда люблю, это творческий момент. Было интересно поработать с новым для меня хореографом. Мои новые программы получились более насыщенные по шагам, под другую музыку, не которую я привыкла катать.
— Он хороший техник, ставил тройной аксель Алене Косторной. Не пробовали ли с ним работать над этим прыжком?
— Пробовали. Аксель для меня сложный прыжок, но если долго мучиться, что-нибудь получится.
— Какие были эмоции, когда узнали, что вошли в заявку на олимпийскую квалификацию?
— Тогда я немножко была шокирована и обрадовалась, сразу почувствовала ответственность.
— Больше радовались или, может, было немного обидно, что запасная?
— Нет, никакой обиды не было. Аделия (Петросян) выигрывала все соревнования в прошедших сезонах, поэтому я просто была рада. Статус запасной тоже придает не малую ответственность.
— Подготовка к сезону как-то из-за этого изменилась?
— Да, мы раньше, чем обычно, поставили программы и начали вкатываться, чтобы раньше быть в нужной форме.
— На что делали акцент в работе?
— Больше всего делали акцент на катание и на новые сложные программы, более насыщенные по шагам, — сказала Алина Горбачева.