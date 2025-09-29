1

Татьяна Тарасова: «На Олимпиаду в Италию не планирую ехать. Даже не рассматривала возможность»

Татьяна Тарасова сообщила, что не поедет на Олимпиаду-2026 в Милан.

«Я на многих Олимпийских играх ни за кого не болела, потому что сама там участвовала.

Но на Олимпиаду в Италию не планирую ехать. Даже не рассматривала возможность туда поехать. Буду смотреть по телевизору», – рассказала Татьяна Тарасова.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sport24
logoТатьяна Тарасова
logoОлимпиада-2026
