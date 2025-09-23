Тарасова об Олимпиаде: «Главное для наших ребят — стопроцентно чисто кататься. В таком случае и результат будет»
Тарасова оценила шансы Петра Гуменника и Аделии Петросян на ОЛимпиаде-2026.
«Думаю, надо иметь терпение и подождать. Самое главное для наших ребят — стопроцентно чисто кататься. В таком случае и результат будет.
Что касается конкуренции на Олимпиаде, ее там всегда хватает. Никогда такого не было, чтобы без конкуренции. Главное — в ней принять участие», – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
