Тарасова об Олимпиаде: «Главное для наших ребят — стопроцентно чисто кататься. В таком случае и результат будет»

Тарасова оценила шансы Петра Гуменника и Аделии Петросян на ОЛимпиаде-2026.

«Думаю, надо иметь терпение и подождать. Самое главное для наших ребят — стопроцентно чисто кататься. В таком случае и результат будет.

Что касается конкуренции на Олимпиаде, ее там всегда хватает. Никогда такого не было, чтобы без конкуренции. Главное — в ней принять участие», – сказала Татьяна Тарасова.

