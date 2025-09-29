Елена Вайцеховская: «Мне не зашло платье Муравьевой к произвольной. Дорогие тренеры: нельзя девочек одевать плохо. Они от этого грустят и комплексуют»

Елена Вайцеховская раскритиковала платье фигуристки Софьи Муравьевой.

«Мне не зашло платье Сони Муравьевой к произвольной программе. Не знаю, что скажет по этому поводу Бенуа Ришо , но вот как-то совсем показалось мимо. Напомнило период театральных платьев не буду говорить кого, когда все гротескно, очень сильно перегружено деталями и навевает аналогию разве что с бархатной театральной занавеской.

Платье Сони в сравнении с теми ужасами – шедевр, но фасон не для нее, как мне кажется. Все эти бесконечные кружева, подчеркнутые черным цветом, перегружают фигуру, утяжеляют впечатление, ну и зачем тогда?

Дорогие тренеры: нельзя девочек одевать плохо. Они от этого грустят и комплексуют. А девочка должна быть на льду королевой», – написала журналистка в телеграм-канале.