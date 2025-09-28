Софья Муравьева: «Работа с Бенуа Ришо – 100 из 10, постановка – 100 из 10. Он как будто из другого мира»

Муравьева высоко оценила работу с французским хореографом Бенуа Ришо.

Сегодня фигуристка представила новую произвольную программу на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Она выступила под композиции A Model of the Universe Йоханна Йоханнссона, Fuel to Fire от Agnes Obel и Marvel Райана Тауберта.

«Работа с Бенуа Ришо – 100 из 10, постановка – 100 из 10. Дорожка очень сложная. Пока не показала программу на максимум. Бенуа – как будто из другого мира, интересно с ним работать, он внимательно следит за тем, что поставил.

Мы с ним постоянно на контакте, я отсылаю ему новые кусочки программы, он высказывает свое мнение. По платью тоже консультируемся, например, этот вариант пока не согласован», – сказала Софья Муравьева .