Софья Муравьева: «Работа с Бенуа Ришо – 100 из 10, постановка – 100 из 10. Он как будто из другого мира»
Муравьева высоко оценила работу с французским хореографом Бенуа Ришо.
Сегодня фигуристка представила новую произвольную программу на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Она выступила под композиции A Model of the Universe Йоханна Йоханнссона, Fuel to Fire от Agnes Obel и Marvel Райана Тауберта.
«Работа с Бенуа Ришо – 100 из 10, постановка – 100 из 10. Дорожка очень сложная. Пока не показала программу на максимум. Бенуа – как будто из другого мира, интересно с ним работать, он внимательно следит за тем, что поставил.
Мы с ним постоянно на контакте, я отсылаю ему новые кусочки программы, он высказывает свое мнение. По платью тоже консультируемся, например, этот вариант пока не согласован», – сказала Софья Муравьева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
