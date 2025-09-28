15

Софья Муравьева: «Работа с Бенуа Ришо – 100 из 10, постановка – 100 из 10. Он как будто из другого мира»

Муравьева высоко оценила работу с французским хореографом Бенуа Ришо.

Сегодня фигуристка представила новую произвольную программу на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге. Она выступила под композиции A Model of the Universe Йоханна Йоханнссона, Fuel to Fire от Agnes Obel и Marvel Райана Тауберта.

«Работа с Бенуа Ришо – 100 из 10, постановка – 100 из 10. Дорожка очень сложная. Пока не показала программу на максимум. Бенуа – как будто из другого мира, интересно с ним работать, он внимательно следит за тем, что поставил.

Мы с ним постоянно на контакте, я отсылаю ему новые кусочки программы, он высказывает свое мнение. По платью тоже консультируемся, например, этот вариант пока не согласован», – сказала Софья Муравьева.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoСофья Муравьева
logoсборная России
logoконтрольные прокаты
Бенуа Ришо
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Аделия Петросян: «Произвольная программа прошлого сезона была одной из лучших в моей карьере. Ни у кого не было вопросов, почему именно ее оставили»
14 минут назад
Софья Акатьева: «Очень волновались за Петросян и Гуменника на олимпийском отборе, кричали. Хотелось, чтобы они справились»
19 минут назад
Горбачева выступит на этапах Гран-при в Красноярске и Москве, а также на мемориале Панина в Санкт-Петербурге
30 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Осокина и Грицаенко выступят с произвольными программами
10438 минут назадLive
Дарья Садкова: «Надеюсь, удалось передать образ, несмотря на ошибки. Рада, что получился четверной, в тройных отпустила себя, не додержала»
240 минут назад
Алиса Двоеглазова: «Знаю, что могу выполнить даже четыре прыжка ультра‑си, надо в это поверить. Но надо делать акцент на чистоту, а не на количество»
647 минут назад
Вероника Яметова: «Сегодня вообще себя не хвалила, поругала за сальхов, нелепое падение. Могла бы откатать лучше, чем есть»
149 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова вышли на лед с произвольными программами
123257 минут назад
Фролова об идее произвольной: «Нюкта – богиня тьмы, она влюбилась в положительного бога. Хотелось передать мысль, что даже плохой персонаж имеет что-то светлое внутри»
458 минут назад
Сергей Новицкий: «Уход Когана – более чем странное событие. Он хорошо справлялся со своими обязанностями»
2сегодня, 13:09
Ко всем новостям
Последние новости
Гущина о произвольной: «Это мое первое сотрудничество с Авербухом – было комфортно работать, интересный опыт»
сегодня, 13:24
Бестемьянова о Когане: «Он отлично справлялся с работой на посту гендиректора ФФККР. С чем связан его уход, судить сложно»
сегодня, 13:14
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
1сегодня, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
сегодня, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
2вчера, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
вчера, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
1вчера, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
726 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
326 сентября, 07:00