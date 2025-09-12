5

Российские фигуристы взяли 41% медалей международных турниров с 2019 по 2022-й. Теперь лидеры – США и Япония

Российские фигуристы взяли 41% медалей международных турниров с 2019 по 2022-й.

Такую статистику привел один из пользователей Reddit.

На втором месте по медалям в те годы были США (17,8%) и Япония (11,4%).

Больше всего медалей россияне собрали в женском катании – 61% от общего числа.

Больше всех призовых тогда заработала Анна Щербакова (186 тысяч долларов), на втором месте – Нэтан Чен (США, 152 тысячи), на третьем – Александра Трусова (124 тысячи), на четвертом – Виктория Синицина и Никита Кацалапов (по 112,5 тысячи на каждого), японец Юдзуру Ханю – пятый (108 тысяч).

После отстранения России в феврале 2022-го лидерами по медалям стали Япония (23,3%), США (21,3%) и Канада (12,5%). В женском катании лидер – Япония (41,1%).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Reddit
танцы на льду
logoНэтан Чен
пары
мужское катание
logoсборная Японии
logoЮдзуру Ханю
logoсборная Канады
logoНикита Кацалапов
деньги
logoАлександра Игнатова (Трусова)
женское катание
logoАнна Щербакова
logoсборная США
logoВиктория Синицина
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Метелкина и Берулава, Аймо, Шайдоров, Хигучи, Чок и Бейтс, Лажуа и Лага примут участие в Гран-при США
56 июня, 17:25
Майя и Алекс Шибутани, Кагияма, Хендрикс, Самоделкина заявлены на Гран-при Японии
106 июня, 16:58
Хазе и Володин, Левито, Чиба, Малинин, Гиллес и Пуарье будут участниками Гран-при Канады
26 июня, 16:38
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Шимада победила, Окада – 2-я, Хван Чон Ель – 3-я, Ежова – 7-я, Барахтина – 8-я, Гладки – 9-я
354 секунды назад
Lombardia Trophy. Малинин, Сяо Хим Фа, Мемола, Кагияма, Наумов, Риццо выйдут на лед с короткими программами
1711 минут назадLive
Lombardia Trophy. Лью выиграла короткую программу, Эверхардт – 2-я, Сумийоши – 3-я
12312 минут назад
Тарасова о вечере памяти Гришина: «Меня позвали, обязательно буду. 5 лет мы с Сашей комментировали фигурное катание, часами находились вместе»
сегодня, 13:55
Алиса Лью упала перед короткой на Lombardia Trophy. Она лидирует на турнире
10сегодня, 12:40Фото
Первенство Московской области. Прокопец и Васькович выиграли ритм-танец, Малеина и Самохин лидируют среди юниоров, Тихонова и Лысов – 4-е
6сегодня, 11:54
Lombardia Trophy. Конти и Мачии лидируют после короткой программы, Гиларди и Амброзини – 2-е, Валези и Бидар – 3-и
4сегодня, 11:12
Бестемьянова о Петросян и Гуменнике на олимпийском отборе: «Дай бог им все сомнения в себе и ожидания похоронить и просто откатать свое. Им нет равных там»
10сегодня, 09:25
Вечер памяти Гришина с участием сильнейших фигуристов пройдет 5 октября в Москве
32сегодня, 09:17
Лидия Плескачева получила травму ноги
25сегодня, 07:52Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Первенство Московской области. Игнатов, Дмитрий и Тимофей Шелковниковы представят короткие программы, Алексахин лидирует у юниоров
сегодня, 13:43
Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь победили в парах, Дерошер и Трэшер – 2-е, Джармок и Витковски – 3-и
сегодня, 09:03
Медведева об отношениях: «В нашей паре не я одна такая занятая. Возможно, времени на личную жизнь не так много, но главное – взаимопонимание»
29вчера, 20:10
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин лидируют после ритм-танца, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
вчера, 14:58
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Го Жуй и Чжан Ивэнь – 2-е, Мосс и Галбави – 3-и
10 сентября, 10:23
Костомаров о футболистах: «Мировых звезд я еще знаю, а у нас игроки так часто меняются. Действительно запоминающийся – Акинфеев»
29 сентября, 09:48
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е, Хомик и Бюлоу – 3-и
5 сентября, 20:40
Гран-при среди юниоров. Робертсон и Ронер выиграли ритм-танец, Сольдати и Тальябу – 2-е, Стаперт и Коротков – 3-и
14 сентября, 18:24
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль одержали победу, Андерсон и Доусон – 2-е, Иэнн и Варескон – 3-и
30 августа, 15:10
Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»
230 августа, 13:05