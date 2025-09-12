Российские фигуристы взяли 41% медалей международных турниров с 2019 по 2022-й. Теперь лидеры – США и Япония
Российские фигуристы взяли 41% медалей международных турниров с 2019 по 2022-й.
Такую статистику привел один из пользователей Reddit.
На втором месте по медалям в те годы были США (17,8%) и Япония (11,4%).
Больше всего медалей россияне собрали в женском катании – 61% от общего числа.
Больше всех призовых тогда заработала Анна Щербакова (186 тысяч долларов), на втором месте – Нэтан Чен (США, 152 тысячи), на третьем – Александра Трусова (124 тысячи), на четвертом – Виктория Синицина и Никита Кацалапов (по 112,5 тысячи на каждого), японец Юдзуру Ханю – пятый (108 тысяч).
После отстранения России в феврале 2022-го лидерами по медалям стали Япония (23,3%), США (21,3%) и Канада (12,5%). В женском катании лидер – Япония (41,1%).
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Reddit
