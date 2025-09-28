Гуляев о возможном объединении ФФККР и Союза конькобежцев России: «Я такой информацией не обладаю»

Николай Гуляев заявил, что не слышал о возможном объединении ФФККР и СКР.

«Я такой информацией не обладаю», – сказал президент Союза конькобежцев России.

В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что планируется объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр 2026 года.

Также Гуляев прокомментировал переход Александра Когана с поста генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России на должность генерального секретаря. На пост гендиректора ФФККР назначена олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Бажанова.

«Светлана – опытный специалист. Рад за нее, желаю успехов на новой должности», – отметил глава СКР.

