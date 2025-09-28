Сергей Новицкий: «Уход Когана – более чем странное событие. Он хорошо справлялся со своими обязанностями»

Новицкий назвал странным уход Когана с поста гендиректора ФФККР.

Новым гендиректором Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) назначена олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Бажанова . Ранее занимавший эту должность Александр Коган теперь стал генеральным секретарем.

«Скажу честно, никаких разговоров об уходе Когана не ходило. Поэтому его уход является более чем странным событием. На мой взгляд, он хорошо справлялся со своими обязанностями. Тем более в федерации работал очень много лет на самых разных постах.

Крайне неожиданное решение. Работал Александр Ильич великолепно. Не помню, чтобы у кого-то к нему возникали претензии», – сказал тренер по фигурному катанию Сергей Новицкий .

