Коган об уходе с поста гендиректора ФФККР: «Есть смысл акцентироваться на других вопросах. Международная повестка будет в большей степени на мне»

Александр Коган прокомментировал уход с поста генерального директора ФФККР.

Сегодня Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Бажанова сменила Когана в должности.

Коган перешел на должность генерального секретаря и советника президента организации.

– В развитии фигурного катания все остается по-прежнему. Направление у нас одно, мы работаем, как и работали, вместе. Есть смысл, наверное, акцентироваться несколько на других вопросах, которые возникают и стоят перед фигурным катанием в том числе и в нашей стране, и за рубежом.

И разделить, наверное, какие-то вещи, которыми я занимался в большей степени, это отвлекало внимание от самого фигурного катания. И на этом достаточно.

– По поводу международной повестки, вы будете ей теперь заниматься в основном?

– Международная повестка в большей степени да, на мне.

– Это связано с предстоящим объединением в единую федерацию по ледовым видам спорта?

– Я такого не слышал, – сказал Александр Коган.