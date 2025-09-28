Видео
2

«Приду почешу тебя вместо своей собаки». Загитова и Горбачева обсудили шубы на контрольных прокатах

Алина Загитова обсудила шубы с Алиной Горбачевой на контрольных прокатах.

Загитова записывала на Первом канале влог о женских коротких программах в Санкт-Петербурге. После выступлений она общалась с фигуристками, в том числе с Горбачевой.

Горбачева: У тебя такая шуба красивая.

Загитова: Спасибо! Это экошуба, она примерно такая же.

Горбачева: Я в детстве, когда была маленькой, очень любила трогать разные шубы. Мы когда были в магазинах, я по всем пуховикам проходила и трогала воротники.

Загитова: Если хочешь, если тебя это успокоит перед произвольной, то погладь.

Горбачева: Приду тебя почешу вместо собаки своей, ха-ха.

Скриншот: ВИДЕО ПЕРВОГО КАНАЛА

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Первый канал
видео
logoфото
женское катание
logoАлина Загитова
Алина Горбачева
logoсборная России
собаки
logoконтрольные прокаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Горбачева о травме: «Летом мне порезали ногу, довольно глубоко. Пришлось не кататься три недели, вообще без нагрузки»
642 минуты назад
«Я люблю фигурное катание не знаю за что, но жить без него не могу». Гуменник, Петросян и другие участники прокатов ответили на блиц-опрос
5вчера, 10:20Видео
Алина Горбачева показала фрагмент короткой программы под «Лунную сонату»
2526 сентября, 15:20Видео
Главные новости
Журова о новом гендиректоре ФФККР: «Думаю, Бажанова справится. Она пришла в конькобежный спорт из фигурного катания, эта тема ей понятна и близка»
110 минут назад
Вайцеховская о словах Галлямова после травмы: «Человек, скорее всего, был в шоке. И зачем рассказывать всю правду сразу? Травма – личное дело спортсмена»
12 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Лутфуллин, Самсонов и Угожаев покажут произвольные программы
20523 минуты назадLive
Горбачева о травме: «Летом мне порезали ногу, довольно глубоко. Пришлось не кататься три недели, вообще без нагрузки»
642 минуты назад
«Вращения недоработал. За это буду ругаться». Загитова записала влог о мужских контрольных прокатах
27сегодня, 09:57Видео
Олимпийская чемпионка Бажанова назначена гендиректором ФФККР, Коган покинул пост
52сегодня, 09:55
Даниил Самсонов: «Вижу изменения в тренировочном процессе, вижу улучшения в себе. Думаю, к основным соревнованиям мы подойдем в хорошей форме»
40сегодня, 09:50
Бойкова и Козловский отказались общаться с медиа до чемпионата России («СЭ»)
43сегодня, 09:38
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова выйдут на лед с произвольными программами
78сегодня, 09:30
Ирина Роднина: «Считаю ли себя лучшей фигуристкой в истории России? Это неприличный вопрос. Лучше, когда об этом говорят результаты, а результатов много»
17сегодня, 08:31
Ко всем новостям
Последние новости
Костомаров о восстановлении ПКР: «Это должно быть применимо не только к нашим паралимпийцам, но и вообще всем спортсменам»
1сегодня, 10:09
Бестемьянова о прокатах: «Не было плохих программ. Спортсмены оставили прекрасные впечатления, все в конкуренции»
сегодня, 07:13
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
2вчера, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
вчера, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
1вчера, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
726 сентября, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
26 сентября, 19:33
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
326 сентября, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
325 сентября, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
625 сентября, 16:24Фото