«Приду почешу тебя вместо своей собаки». Загитова и Горбачева обсудили шубы на контрольных прокатах

Алина Загитова обсудила шубы с Алиной Горбачевой на контрольных прокатах.

Загитова записывала на Первом канале влог о женских коротких программах в Санкт-Петербурге. После выступлений она общалась с фигуристками, в том числе с Горбачевой .

Горбачева: У тебя такая шуба красивая.

Загитова: Спасибо! Это экошуба, она примерно такая же.

Горбачева: Я в детстве, когда была маленькой, очень любила трогать разные шубы. Мы когда были в магазинах, я по всем пуховикам проходила и трогала воротники.

Загитова: Если хочешь, если тебя это успокоит перед произвольной, то погладь.

Горбачева: Приду тебя почешу вместо собаки своей, ха-ха.

