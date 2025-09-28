«Приду почешу тебя вместо своей собаки». Загитова и Горбачева обсудили шубы на контрольных прокатах
Алина Загитова обсудила шубы с Алиной Горбачевой на контрольных прокатах.
Загитова записывала на Первом канале влог о женских коротких программах в Санкт-Петербурге. После выступлений она общалась с фигуристками, в том числе с Горбачевой.
Горбачева: У тебя такая шуба красивая.
Загитова: Спасибо! Это экошуба, она примерно такая же.
Горбачева: Я в детстве, когда была маленькой, очень любила трогать разные шубы. Мы когда были в магазинах, я по всем пуховикам проходила и трогала воротники.
Загитова: Если хочешь, если тебя это успокоит перед произвольной, то погладь.
Горбачева: Приду тебя почешу вместо собаки своей, ха-ха.
Скриншот: ВИДЕО ПЕРВОГО КАНАЛА
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Первый канал
