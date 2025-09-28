Горбачева о травме: «Летом мне порезали ногу, довольно глубоко. Пришлось не кататься три недели, вообще без нагрузки»

Алина Горбачева рассказала, что летом не каталась три недели из-за травмы.

27-28 сентября фигуристка, которая является бронзовым призером чемпионатов России, участвует в контрольных прокатах сборной.

– Каково тебе в этой роли: постоянно надо быть готовым – непонятно к чему, но надо быть готовым.

– Немножко волнительно было. Естественно, ответственность чувствовалась. Но уже все прошло, поэтому стараюсь просто спокойно катать свой сезон.

– У тебя есть какая-то травма – расскажи нам про нее, пожалуйста. Что случилось?

– Летом мне порезали ногу, неприятно было. Довольно глубоко.

– Кто? На тренировке кто-то?

– Да, на тренировке я столкнулась с мальчиком – и он мне порезал ногу. Пришлось не кататься – три недели я не каталась. Вообще без нагрузки.

Тяжеловато было, но старалась потом быстро набрать форму, – сказала Горбачева , отвечая на вопросы во влоге олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

19-21 сентября Горбачева приезжала на олимпийский отборочный турнир в Пекин, где была заявлена запасной. Там выступила Аделия Петросян и отобралась на Игры-2026.