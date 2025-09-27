  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
0

Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»

Хореограф Сергей Плишкин порассуждал о проблемах поколения миллениалов.

Плишкин на постоянной основе сотрудничает с фигуристами из танцевальной группы Екатерины Рублевой и Ивана Шефера. Ставит программы, в частности, призерам российских соревнований – Анне Щербаковой и Егору Гончарову, а также Дарье Дрожжиной и Ивану Тельнову.

«На наше поколение – миллениалов – выпало много каких-то событий. Ковид, закрытие границ, дикие кредиты, нынешние конфликты…

Но, по моим внутренним ощущениям, в 2027 году все изменится. Мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся от него и потянут все вверх.

Об этом, собственно, и программа Даши (Дрожжиной) и Вани (Тельнова). Дай бог, чтоб так и было», – сказал Плишкин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: канал Владислава Жукова в «Дзене»
Сергей Плишкин
Иван Тельнов
Дарья Дрожжина
танцы на льду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Это как страшнейшая лудомания. Я вовремя спрыгнул». Хореограф Плишкин об опыте работы в ледовых шоу
1сегодня, 20:45
Мемориал Непелы. Ташлерова и Ташлер, Смарт и Дик, Демужо и ле Мерсье, Лопарева и Бриссо покажут произвольные танцы
сегодня, 20:38
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, ван Ренсбург и Штеффан, Лорьо и ле Гак покажут произвольные танцы
сегодня, 20:22
Главные новости
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щербакова и Гончаров представят ритм-танцы
141 минуту назад
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев выступят с короткими программами
41 минуту назад
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова покажут короткие программы
3342 минуты назад
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Угожаев, Лутфуллин покажут короткие программы
543 минуты назад
Расписание контрольных прокатов сборной России в Санкт-Петербурге
5044 минуты назад
Nebelhorn Trophy. Хазе и Володин победили в парах, Миура и Кихара – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и
5935 минут назад
Мемориал Непелы. Аймо выиграл короткую программу, Грассль – 2-й, Санчез – 3-й, Риццо – 4-й, Мемола – 5-й
74сегодня, 20:58
«Это как страшнейшая лудомания. Я вовремя спрыгнул». Хореограф Плишкин об опыте работы в ледовых шоу
1сегодня, 20:45
Мемориал Непелы. Ташлерова и Ташлер, Смарт и Дик, Демужо и ле Мерсье, Лопарева и Бриссо покажут произвольные танцы
сегодня, 20:38
Мемориал Непелы. Гутманн, Пеццетта, Дюпюи, Эндрюс, Ким Чхэ Ен, Шильд, Петрыкина покажут произвольные программы
1сегодня, 20:31
Ко всем новостям
Последние новости
Мемориал Непелы. Аймо, Грассль, Санчес, Риццо, Мемола, Михаил Селевко покажут произвольные программы
46 минут назад
Nebelhorn Trophy. Фир и Гибсон, Каррейра и Пономаренко, ван Ренсбург и Штеффан, Лорьо и ле Гак покажут произвольные танцы
сегодня, 20:22
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
сегодня, 19:33
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3сегодня, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
3вчера, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
6вчера, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
5вчера, 13:40
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
3вчера, 11:37
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16