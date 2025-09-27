Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»

Хореограф Сергей Плишкин порассуждал о проблемах поколения миллениалов.

Плишкин на постоянной основе сотрудничает с фигуристами из танцевальной группы Екатерины Рублевой и Ивана Шефера. Ставит программы, в частности, призерам российских соревнований – Анне Щербаковой и Егору Гончарову, а также Дарье Дрожжиной и Ивану Тельнову.

«На наше поколение – миллениалов – выпало много каких-то событий. Ковид, закрытие границ, дикие кредиты, нынешние конфликты…

Но, по моим внутренним ощущениям, в 2027 году все изменится. Мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся от него и потянут все вверх.

Об этом, собственно, и программа Даши (Дрожжиной) и Вани (Тельнова). Дай бог, чтоб так и было», – сказал Плишкин.