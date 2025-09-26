  • Спортс
  • Галлямов о травме, полученной на Байкале: «Решил сделать волчок, конек попал в лед, а нога продолжила вращение. Была невероятная боль и обморок»
Галлямов о травме, полученной на Байкале: «Решил сделать волчок, конек попал в лед, а нога продолжила вращение. Была невероятная боль и обморок»

Александр Галлямов рассказал о травме, полученной во время турнира на Байкале.

Турнир по фигурному катанию на Байкале проходил в марте текущего года.

«Что действительно произошло на Байкале? Диагноз - признаки перелома нижней трети малоберцовой кости, разрыва передней межберцовой, таранномалоберцовой, пяточномалоберцовой связок, латерального ретинакулума, частично переднего компонента и большеберцово-ладьевидного компонента дельтовидной связки. Повреждение мышечных волокон длинного сгибателя 1 пальца. Выраженный отек клетчатки. Гематома у области наружной лодыжки.

Решил сделать волчок (CSSp), и для этого специально выбрал чистый лед, но во время вращения конек попадает в лед, а нога продолжила вращение, после чего была невероятная боль и обморок.

В соседнем селе мне наложили гипс, и в скором порядке я отправился в Санкт-Петербург. Первичные обследования показали, что травма несерьезная, поэтому можно было выдохнуть. Когда я морально пришел в себя, то решил поменять гипс. Мне сказали, что без снимка ноги нельзя менять гипс, на что я согласился, и после изучения снимка врач сказал, что требуется оперативное вмешательство.

Самым сложным оказалось восстановление. Я старался как можно быстрей встать на ноги, но в связи с неприятной ситуацией я решил аккуратнее входить в нагрузку.

Хочу поблагодарить всех, кто помогал в такой непростой период, и тех, кто оказался рядом в трудную минуту, чтобы помочь, так как для меня от близких важны действия, а не только слова. Время возвращаться!» – написал чемпион мира и Европы в парном катании Галлямов.

«Не понимаю, кто занимается такой ложной информацией. Просто из мухи слона». Галлямов опроверг, что получил травму ноги, и показал порезанный палец

Фото: телеграм-канал Галлямова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Галлямова
