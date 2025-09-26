Григорий Федоров: «Ставлю задачу улучшиться по сравнению с предыдущим сезоном. Нужно работать над психологической составляющей»

Григорий Федоров рассказал о новых программах и своих задачах на сезон.

Фигурист одержал победу на турнире памяти Сергея Гринькова в Москве, набрав 249,66 балла.

«Как шла подготовка к сезону? Изначально все шло плавно, но потом я заболел в очередной раз в августе – на неделю где-то, может, чуть больше. Затем, наоборот, в ускоренном режиме готовился, сейчас уже все хорошо.

Кто ставил программы, чьи были идеи? Короткую программу предложил я, нарезал музыку тоже я, ставил Виталий Юрьевич Бутиков. Вообще это была коллективная работа – и Светлана Владимировна [Соколовская ] участвовала, и Анна Валерьевна Билибина. Идея произвольной принадлежит Никите Михайлову , он ее и реализовал.

Какую цель ставлю на сезон? Ставлю задачу улучшиться по сравнению с предыдущим сезоном, наверное, обретать стабильность от старта к старту. Я думаю, нужно поддерживать нынешнюю физическую форму – сейчас мне всего хватает. Нужно работать над психологической составляющей в том числе», – отметил Федоров .