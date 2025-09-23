Евгений Рукавицын: «Алиев вынужден пройти курс терапии, без которой продолжение сезона может оказаться невозможным»

Евгений Рукавицын рассказал о состоянии здоровья фигуриста Дмитрия Алиева.

Ранее Алиев сообщил, что не имеет медицинского доступа к тренировкам.

«Так складывается, что на протяжении всей карьеры Дима в период подготовки к самым ответственным, ключевым стартам проходил через сложности. И этот сезон не стал исключением.

Именно сейчас он вынужден пройти курс терапии, без которой продолжение сезона может оказаться невозможным – на данный момент он не имеет допуска не только к стартам, даже к тренировкам. Поэтому контрольные прокаты он вынужден пропустить, хотя очень к ним готовился, ждал, хотел показать две новые программы.

В этом году короткую ему ставил Иван Букин – это Oblivion, произведение, которое зацепило Диму еще в юниорском катании. Оба фигуриста на одной волне, глубоко чувствуют музыку. Родилась идея закольцевать эту историю с Oblivion, и, мне кажется, им это вполне удалось.

Произвольная программа – на музыку из шоу-спектакля «Пассажиры» в постановке Ильи Авербуха. Надеюсь, что болельщики Димы и все любители фигурного катания увидят их как можно скорее.

Но все будет зависеть от динамики восстановления – решения будут приниматься ситуативно, в зависимости от результатов лечения», – сказал Рукавицын.