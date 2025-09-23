Видео
5

Короткая программа Самсонова поставлена под музыку к фильму «Миссия невыполнима»

Стала известна музыка для короткой программы Даниила Самсонова в новом сезоне.

Фигурист будет выступать под саундтрек к фильму «Миссия невыполнима» (Adam Clayton & Larry Mullen; Imagine Dragons – Friction).

Видео с фрагментом проката опубликовано в телеграм-канале команды Светланы Соколовской, у которой тренируется Самсонов.

В прошлом сезоне фигурист занял 7-е место на чемпионате России и 9-е в финале Гран-при страны.

ВИДЕО

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Sokolovskaya Team
мужское катание
logoДаниил Самсонов
logoсборная России
видео
Светлана Соколовская
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Блэкуэлл, Мори и Супаташвили выступят с короткими программами
32 минуты назад
Донован Каррильо: «Гуменник – очень сбалансированный фигурист, у которого есть все. Я очень рад, что россияне оказались в Пекине»
2сегодня, 17:29
Каррильо о работе с Дудаковым и Глейхенгаузом: «Это было 4 года назад, но я детально помню те уроки. До сих пор использую их методики в тренировках»
4сегодня, 17:24
Тарасова считает, что Гуменнику надо оставить 5 квадов в программе: «Нельзя облегчать задачу, пытаться себя беречь. Ты должен делать то, что позволит уверенно бороться»
9сегодня, 17:12
Ирина Слуцкая: «Верю, что к февралю Петросян и Гуменник еще приумножат свое мастерство»
4сегодня, 16:15
Гран-при среди юниоров. Калугина, Ван Ихань, Мураками, Ким Ю Сон покажут короткие программы
сегодня, 15:45
Татьяна Тарасова: «Если у Загитовой есть голос и слух, то надо пробовать петь, раз хочется. Пусть пробует, а мы послушаем»
38сегодня, 15:20
Акопова о турнире в Пекине: «Первые два дня были на стрессе, думали, что не сможем выступить. Нам не прилетел багаж»
8сегодня, 14:52
Дмитрий Губерниев: «Если Загитова хочет стать царицей пения, ей надо ходить на вокал, усердно заниматься, как это делал я»
16сегодня, 14:15
Светлана Журова: «Загитовой обязательно стоит попробовать себя в роли певицы. Я бы с удовольствием посмотрела, послушала ее песню»
28сегодня, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1520 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44