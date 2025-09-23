Короткая программа Самсонова поставлена под музыку к фильму «Миссия невыполнима»

Стала известна музыка для короткой программы Даниила Самсонова в новом сезоне.

Фигурист будет выступать под саундтрек к фильму «Миссия невыполнима» (Adam Clayton & Larry Mullen; Imagine Dragons – Friction).

Видео с фрагментом проката опубликовано в телеграм-канале команды Светланы Соколовской, у которой тренируется Самсонов.

В прошлом сезоне фигурист занял 7-е место на чемпионате России и 9-е в финале Гран-при страны.

ВИДЕО