Короткая программа Самсонова поставлена под музыку к фильму «Миссия невыполнима»
Стала известна музыка для короткой программы Даниила Самсонова в новом сезоне.
Фигурист будет выступать под саундтрек к фильму «Миссия невыполнима» (Adam Clayton & Larry Mullen; Imagine Dragons – Friction).
Видео с фрагментом проката опубликовано в телеграм-канале команды Светланы Соколовской, у которой тренируется Самсонов.
В прошлом сезоне фигурист занял 7-е место на чемпионате России и 9-е в финале Гран-при страны.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Sokolovskaya Team
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости