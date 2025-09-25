Экс-фигуристка Деева о работе тренером в хоккее: «Это дикое комбо для многих, женщина в хоккее по-прежнему воспринимается странно. Хотелось доказать, что я не случайный человек на льду»

Экс-фигуристка Александра Деева рассказала о работе с хоккеистами.

В 2003–2010 годах Деева занималась в группе Этери Тутберидзе. После завершения карьеры она стала работать тренером по скольжению в хоккее.

– Александра, что из себя представляет обычный день тренера по фигурному катанию и хоккею?

– Обычно я работаю на катке без выходных с шести или семи часов утра и до самого вечера. Преимущественно это тренировки с хоккеистами – еще совсем малышами и уже юниорами, которые хотят пробиться как минимум в молодежку. Но осталось и минимальное количество «стареньких» фигуристов, которые со мной уже много лет. И сейчас я поступила на бюджет в магистратуру в МГУСиТ, чтобы в будущем оформить авторскую методику, которую закладываю в основу магистерской диссертации.

У меня с собой всегда и фигурные, и хоккейные коньки. На фигурных более прямая и естественная посадка, на хоккейных – более низкая и удобная. Но хоккейную защиту я не ношу, хотя на таких лезвиях очень быстро набираешь скорость и особенно страшно упасть. Так что выбираю пару в зависимости от тренировки и ее задачи.

Работать с клюшкой только учусь. Папа, который много лет в хоккее, консультирует меня. Ученики тоже подсказывают. Это очень мило. Но я все-таки фигуристка, которая помогает в хоккее, а не недохоккеистка.

– Как получилось, что жизнь фигуристки сейчас сосредоточена на хоккее? И можно ли сказать, что вы – уникальный кейс фигуристки в хоккее?

– Бывает, знакомишься с кем-то в формате диалога о жизни и сразу же ощущаешь скепсис, то есть люди не понимают смысла, зачем фигуристка пришла в хоккей. Когда-то было по-настоящему обидно и тяжело. Хотелось доказать, что я не случайный человек на льду. Приходилось заслуживать внимание и признание, и только огромная работа помогала развеивать это скептическое отношение.

Постепенно ситуация менялась – меня начали воспринимать серьезно. Например, ко мне на занятия уже второго сына привел президент КХЛ Алексей Морозов.

К сожалению, в России интеграция фигурного катания и хоккея почти не развита. Я, можно сказать, стою у истоков этого направления. В Национальной хоккейной лиге фигуристы в хоккее — это уже норма. В «Далласе», например, подписали олимпийского чемпиона в парном катании Давида Пеллетье . У нас отдельные специалисты тоже работают, но не настолько активно, чтобы это стало трендом.

Женщина в хоккее по-прежнему воспринимается странно. Фигуристка, которая объясняет хоккеистам, как кататься, – это дикое комбо для многих. Но именно мой опыт в фигурном катании позволяет мне добавлять в хоккей то, чего раньше не хватало: внимание к деталям скольжения, положению корпуса, тонкости работы на дугах.

Я провожу работу с командой, сборы, индивидуальные занятия и понимаю, как важно сочетать границы, женственность и строгость. Естественно, на работе я общаюсь иначе, чем в обычной жизни. Плюс я занимаюсь голосом и постановкой речи, чтобы грамотно управлять тренировочным процессом – это многие подмечают, что приятно, – рассказала Деева.