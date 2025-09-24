Канадские фигуристы Гиллес и Пуарье вернули произвольный танец сезона-2018/19.

Об этом они сообщили в соцсетях.

«Винсент. Переосмысление. Произвольный танец сезона-25/26», – написали фигуристы.

Танец канадцев сезона-18/19 был поставлен под композицию «Винсент» американского музыканта Дона Маклина, которая является посвящением нидерландскому художнику Винсенту ван Гогу.