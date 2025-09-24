Гиллес и Пуарье вернули произвольный танец сезона-2018/19
Канадские фигуристы Гиллес и Пуарье вернули произвольный танец сезона-2018/19.
Об этом они сообщили в соцсетях.
«Винсент. Переосмысление. Произвольный танец сезона-25/26», – написали фигуристы.
Танец канадцев сезона-18/19 был поставлен под композицию «Винсент» американского музыканта Дона Маклина, которая является посвящением нидерландскому художнику Винсенту ван Гогу.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: инстаграм Пайпер Гиллес
