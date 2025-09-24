9

Марк Кондратюк вошел в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России

Фигурист Марк Кондратюк вошел в состав комиссии спортсменов ОКР.

Исполком Олимпийского комитета России утвердил состав комиссии на заседании 24 сентября. 

Также в число участников комиссии включены Владлена Бобровникова (гандбол), Софья Великая (фехтование), Мария Груздова (тяжелая атлетика), Артур Далалоян (спортивная гимнастика), Ольга Денщикова (скелетон), Семен Елистратов (шорт-трек), Богдан Киселевич (хоккей), Полина Кнороз (легкая атлетика), Анастасия Максимова (художественная гимнастика), Александр Мальцев (синхронное плавание), Валерий Пронкин (легкая атлетика), Анастасия Фесикова (плавание), Гульназ Хатунцева (велоспорт) и Тарас Хтей (волейбол).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ОКР
logoАртур Далалоян
logoСофья Великая
logoПолина Кнороз
logoАлександр Мальцев
logoСемен Елистратов
logoАнастасия Фесикова (Зуева)
logoТарас Хтей
мужское катание
logoсборная России
Мария Груздова
Валерий Пронкин
logoВладлена Бобровникова
logoМарк Кондратюк
ОКР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Кондратюк попал в базу «Миротворца»
48сегодня, 06:30
Гуменник, Дикиджи, Петросян, Горбачева, Мишина и Галлямов – в предварительном списке участников контрольных прокатов («Невская фигурка»)
7222 сентября, 09:48
Нашим фигуристам не отдают медаль олимпийского командника. Остальных давно наградили
3117 сентября, 07:00
Главные новости
Анастасия Губанова: «Не буду ничего загадывать, но, скорее всего, это последний мой сезон в спорте»
310 минут назад
Анастасия Волочкова: «Загитова – очень талантливый человек. Я считаю, что она может прекрасно исполнить песню»
1757 минут назад
Турнир памяти Гринькова. Елисова выиграла короткую программу, Яметова – 2-я, Захарова – 3-я, Дзепка лидирует у юниоров
128сегодня, 15:49
Гран-при среди юниоров. Калугина, Ван Ихань, Мураками, Ким Ю Сон покажут короткие программы
сегодня, 15:17Live
Ритм-танец Шевченко и Ежлова поставлен на хиты Губина и «Иванушек International»
9сегодня, 15:16
Дарья Лебедева: «Мне очень нравятся тренировки в штабе Этери Георгиевны Тутберидзе. Высокая конкуренция в группе дает больше мотивации»
1сегодня, 15:10
Виктория Стрельцова: «Планы на сезон — чисто кататься, новые элементы ультра-си я не планирую пока изучать»
3сегодня, 15:03
Светлана Журова: «Совсем отказываться от иностранной музыки неправильно. Перекос можно устранить и без законопроектов»
5сегодня, 14:55
Тарасова о предложении депутатов по музыке в спорте: «Пусть Госдума занимается своими делами. У них что, дел нет, что они нашими делами занимаются?»
42сегодня, 14:43
Матыцин об иностранной музыке в спорте: «Речь идет не о борьбе с чем-то, речь о приоритизации и продвижении отечественных композиторов и музыкантов»
100сегодня, 14:32
Ко всем новостям
Последние новости
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1620 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52
Наталья Бестемьянова: «Петросян показала замечательный прокат. Можно только поздравить с тем, что теперь у нее есть квота на Олимпийские игры»
220 сентября, 15:44