Марк Кондратюк вошел в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России

Фигурист Марк Кондратюк вошел в состав комиссии спортсменов ОКР.

Исполком Олимпийского комитета России утвердил состав комиссии на заседании 24 сентября.

Также в число участников комиссии включены Владлена Бобровникова (гандбол), Софья Великая (фехтование), Мария Груздова (тяжелая атлетика), Артур Далалоян (спортивная гимнастика), Ольга Денщикова (скелетон), Семен Елистратов (шорт-трек), Богдан Киселевич (хоккей), Полина Кнороз (легкая атлетика), Анастасия Максимова (художественная гимнастика), Александр Мальцев (синхронное плавание), Валерий Пронкин (легкая атлетика), Анастасия Фесикова (плавание), Гульназ Хатунцева (велоспорт) и Тарас Хтей (волейбол).