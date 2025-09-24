Марк Кондратюк вошел в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России
Фигурист Марк Кондратюк вошел в состав комиссии спортсменов ОКР.
Исполком Олимпийского комитета России утвердил состав комиссии на заседании 24 сентября.
Также в число участников комиссии включены Владлена Бобровникова (гандбол), Софья Великая (фехтование), Мария Груздова (тяжелая атлетика), Артур Далалоян (спортивная гимнастика), Ольга Денщикова (скелетон), Семен Елистратов (шорт-трек), Богдан Киселевич (хоккей), Полина Кнороз (легкая атлетика), Анастасия Максимова (художественная гимнастика), Александр Мальцев (синхронное плавание), Валерий Пронкин (легкая атлетика), Анастасия Фесикова (плавание), Гульназ Хатунцева (велоспорт) и Тарас Хтей (волейбол).
