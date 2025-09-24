Российский фигурист Марк Кондратюк попал в базу «Миротворца».

Персональные данные Кондратюка были внесены в базу сайта 23 апреля 2023 года. В качестве причин в том числе указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», поддержка РФ и СВО, финансирование ВС России.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.