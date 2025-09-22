  • Спортс
10

Олег Матыцин: «Самозапрет на азартные игры принят в большинстве стран – в Казахстане, Британии, США. Назрел момент, когда Россия тоже должна ограничить людей от игровой зависимости»

Олег Матыцин высказался о самозапрете на азартные игры.

«В прошлом году мы внесли законопроект о введении механизма самоограничения от азартных игр. Такой механизм в большинстве стран принят, узаконен. Это и наши соседи – Казахстан, Беларусь, и страны западного мира – Великобритания, Швеция, Нидерланды, Бельгия, США, Канада.

Назрел момент, когда Россия тоже должна откликнуться на запрос и ограничить людей от игровой зависимости.

Этот законопроект позволит гражданам ограничить свое участие во всех азартных играх. Надеемся, он будет принят во 2-м и 3-м чтениях в осеннюю сессию», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, бывший министр спорта России на форуме АИС-2025.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
