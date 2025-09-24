Дмитрий Песков: «Мы должны общаться с МОК, отстаивать нашу позицию. Мало-помалу интересы России в спорте будут соблюдены»

Дмитрий Песков заявил, что Россия должна продолжать общение с МОК.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендует спортивным федерациям допускать участников из России только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Часть федераций отказывается допускать россиян даже под нейтральным флагом.

«Мы должны общаться, мы должны отстаивать нашу позицию. Мы должны сохранять наше присутствие на крупных международных соревнованиях, и сейчас наши спортивные власти успешно продолжают этот диалог. Мало-помалу наши интересы будут соблюдены», – сказал пресс-секретарь президента России в эфире радио РБК.

«Очень хорошо, что наши спортивные власти ведут диалог с Международным олимпийским комитетом. Да, мы не согласны с позицией МОК, все-таки мы считаем, что политизированное отношение к нам продолжается, двойные стандарты концентрированно продолжаются, но это не значит, что мы должны насупиться, отвернуться и сказать, что мы вообще не будем с вами общаться», – отметил Песков.

