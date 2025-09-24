  • Спортс
Песков о нейтральном статусе: «Выбор за спортсменами. Если Аделия Петросян будет стоять на пьедестале – она и будет нашим флагом»

Дмитрий Песков поддержал участие россиян в турнирах в нейтральном статусе.

«Я считаю, что [выбор] за спортсменами. И я считаю, что спортсменов нужно всячески сподвигать, сохранять все графики подготовки к высшим международным соревнованиям», – сказал Песков.

Он отметил, что спортсменам нужно продолжать участвовать в международных соревнованиях, «отстаивая свои интересы и интересы страны».

«Потому что если Аделия Петросян будет стоять на пьедестале, она и будет нашим флагом», – заявил пресс-секретарь президента России.

«Да, мы не согласны с позицией Международного олимпийского комитета. Двойные стандарты продолжаются, концентрированно продолжаются. Но это не значит, что мы должны насупиться, отвернуться и перестать со всеми общаться.

Это недальновидно и неправильно. Мы должны общаться, должны отстаивать нашу позицию, должны продолжать принимать участие в международных соревнованиях. Наши интересы будут соблюдены», – заключил Песков.

Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе приняла участие в олимпийском отборочном турнире в Пекине. Она выиграла соревнования и отобралась на Олимпиаду-2026.

Аделию Петросян загоняли в изоляцию – она превратила это в независимость

«Конкуренция возросла? Я все равно рада их возвращению». Мир тепло встретил Петросян и Гуменника

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РБК
