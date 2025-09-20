Фигуристка Елена Костылева восстановила четверной тулуп.

Спортсменка пропустила часть летней подготовки из-за травмы. 14 сентября Костылева выиграла первенство Московской области.

«Все непросто у Ленчика в этом сезоне, но она очень сильная! Медленно, но верно восстанавливаем прыжковый ультра-си контент 💪🏻», – написал тренер фигуристки Евгений Плющенко.

