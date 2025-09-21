Женскую произвольную программу на олимпийском отборе оценивали восемь судей вместо девяти. Судья из Гонконга не присутствовала по состоянию здоровья
Только восемь судей оценивали произвольную программу женщин на отборе к ОИ-2026.
Судья из Гонконга Дэн Чен пропустила соревнования по состоянию здоровья.
Как стало известно Спортсу’’, замену Чен не нашли, а баллы высчитывали, исходя из оценок восьми арбитров вместо девяти.
В женском одиночном катании олимпийский отбор выиграла россиянка Аделия Петросян, выступавшая в нейтральном статусе. Она получила 140,91 балла за произвольную и 209,63 – по итогам двух программ.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
