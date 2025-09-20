  • Спортс
  • Боброва о короткой программе Гуменника: «Несмотря на то, что оценки ниже, чем мы могли предполагать, понимаем, что это хорошие баллы для победы»
Боброва о короткой программе Гуменника: «Несмотря на то, что оценки ниже, чем мы могли предполагать, понимаем, что это хорошие баллы для победы»

Екатерина Боброва поделилась мнением об оценках Гуменника на олимпийском отборе.

Российский фигурист Петр Гуменник лидирует после короткой программы на турнире в Пекине, получив 93,80 балла.

– Как вам короткая программа Гуменника?

– Изначально я ее увидела на первом этапе Кубка Санкт‑Петербурга. Мне она понравилась по катанию, постановке, корпусу, качеству, но тогда Петр выступал в тренировочном костюме, что вызвало небольшой резонанс. Было важно, как он будет выглядеть в том костюме, который задумал его штаб. Костюм мне очень понравился, он смотрится лаконично, подходит Петру. Он здорово откатал короткую программу, хочется пожелать ему успехов завтра.

– Максим Ковтун сказал, что судьи чуть придержали ему оценки. Вы согласны?

– Мы не профессиональные судьи, чтобы говорить об этом. Перед турниром все говорили, в том числе и профессионалы, которые оценивают фигурное катание, что мы должны быть готовы к тому, что оценки будут принижать настолько, насколько это возможно.

Несмотря на то, что оценки ниже, чем мы могли предполагать, понимаем, что это хорошие баллы для победы. На российских турнирах могли бы поставить оценку выше, да и, возможно, даже в том случае, если бы мы не отсутствовали на международных турнирах 3,5 года. Главное – показывать то, что мы можем сделать, а остальное зависит от судей, – сказала Боброва.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
олимпийская квалификация
logoЕкатерина Боброва
logoсборная России
мужское катание
logoПетр Гуменник
