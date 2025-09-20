Максим Траньков: «Я не сомневался в Петросян. С тренером она, без тренера – это очень сильная спортсменка, готовая и ментально, и технически»
Максим Траньков назвал блестящим катание Аделии Петросян на олимпийском отборе.
Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане.
«Прежде всего поздравлю все российское фигурное катание – спустя три половиной года отсутствия вышли, и наша девочка показала свой класс. И очень круто, что уже один наш фигурист на Олимпиаде есть – это Аделия Петросян. Поздравляю весь тренерский штаб, Федерацию фигурного катания на коньках России с этим результатом.
Я не сомневался в ней. С тренером она, без тренера – это очень сильная спортсменка, готовая и ментально, и технически. С удовольствием смотрел на блестящее катание этой фигуристки», – сказал Траньков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости