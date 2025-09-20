Плющенко о победе Петросян: «Шикарная и большая новость! Фигурное катание – наш вид спорта, мы можем соревноваться со всем миром. Мы готовы!»
Евгений Плющенко оценил победу Аделии Петросян на олимпийском отборе.
Российская фигуристка заняла первое место на турнире в Пекине (209,63 балла), опередив Анастасию Губанову из Грузии (206,23) и бельгийку Луну Хендрикс (204,96).
«Это шикарная и большая новость! У нас одна из сильнейших школ фигурного катания в мире. Фигурное катание – это наш вид спорта, мы можем соревноваться со всем миром. Мы готовы! Мы не знаем мест, кроме первого? Конечно!» – сказал двукратный олимпийский чемпион Плющенко.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
