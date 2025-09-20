Елена Радионова: «Ждем от Петросян на следующих стартах четверные прыжки. Для начала сезона это был отличный прокат»
Елена Радионова ожидает, что Аделия Петросян вернет четверные прыжки.
Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане. Она не исполняла элементы ультра-си.
«Хочется поздравить Аделию с победой, абсолютно достойное и уверенное катание, заслуженное первое место. Умничка, не дрогнула в такой непростой ситуации, не испугалась, не засомневалась, все сделала четко. Она ехала туда за первым местом и она его заняла.
Ждем от Петросян на следующих стартах четверные прыжки, для начала сезона это был отличный прокат», – сказала Радионова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
