Илья Авербух: «Сомнений, что Петросян пройдет отборочный турнир, ни у кого не было. Но было важно в том числе и победить»

Илья Авербух не сомневался, что Аделия Петросян отберется на Олимпиаду.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане.

«Хочу поздравить Аделию и весь тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе с хорошим результатом, с первым местом. Это очень важный этап подготовки к сезону.

Безусловно, сомнений в том, что Петросян пройдет отборочный турнир, ни у кого не было. Но было важно в том числе и победить, что она и сделала в прекрасном стиле. Это важно для внутренней уверенности и дальнейшей мотивации. Еще раз поздравляю!» – сказал Авербух.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoИлья Авербух
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
олимпийская квалификация
logoАделия Петросян
logoсборная России
