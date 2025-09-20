Илья Авербух: «Сомнений, что Петросян пройдет отборочный турнир, ни у кого не было. Но было важно в том числе и победить»

Илья Авербух не сомневался, что Аделия Петросян отберется на Олимпиаду.

Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла олимпийскую квалификацию в Пекине и отобралась на Игры-2026 в Милане.

«Хочу поздравить Аделию и весь тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе с хорошим результатом, с первым местом. Это очень важный этап подготовки к сезону.

Безусловно, сомнений в том, что Петросян пройдет отборочный турнир, ни у кого не было. Но было важно в том числе и победить, что она и сделала в прекрасном стиле. Это важно для внутренней уверенности и дальнейшей мотивации. Еще раз поздравляю!» – сказал Авербух.