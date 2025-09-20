Катарина Гербольдт: «Гуменник – огромный молодец, учитывая ситуацию, в которой выступают наши ребята. Моральное давление все равно присутствует»

Гербольдт считает, что Гуменник мог получить больше за короткую программу.

Россиянин Петр Гуменник, выступающий в нейтральном статусе, лидирует после короткой программы на олимпийском отборе в Пекине. Он получил за прокат 93,80 балла и обновил личный рекорд на международной арене.

– То, что Петр выглядел лучше остальных – это факт. Обновление своего рекорда на международных соревнованиях лишь подтверждает, что уровень нашего мужского одиночного катания действительно вырос по сравнению с прошлой Олимпиадой.

И сегодня наши ребята могут навязать борьбу лидерам. Если бы не отсутствие рейтинга и нас на мировой арене на протяжении столь долгого времени, оценка Гуменника была еще выше.

– Как вам выступление Петра в короткой программе?

– Он огромный молодец, учитывая ситуацию, в которой выступают наши ребята. И как бы никто себя не успокаивал, моральное давление все равно присутствует.

Петя спокойно, с холодной головой показал то, что умеет, это говорит о том, что он большой профессионал. И самое главное — это доказывает, что в нем не ошиблись, отправив на отборочный турнир, – сказала тренер, призер чемпионатов России Катарина Гербольдт.

