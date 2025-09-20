  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Николай Майоров: «В Швеции у меня были проблемы из-за русского происхождения. Звонили журналисты, задавали вопросы, все это было неприятно»
0

Николай Майоров: «В Швеции у меня были проблемы из-за русского происхождения. Звонили журналисты, задавали вопросы, все это было неприятно»

Шведский фигурист Майоров заявил, что у него были проблемы из-за происхождения.

Сейчас Николай Майоров выступает в танцах на льду с Миллой Рууд Рейтан. Ранее он был фигуристом-одиночником.

– Ты после 2022 года не сталкивался с дискриминацией, не было проблем из-за русского происхождения?

– Были. Я не буду врать – были. Во многих новостях, конечно, меня сразу вдруг приняли за русского. Я на это отвечаю: «Ну извините, я родился в Швеции».

Я в детский садик там ходил, у меня паспорт шведский был с первого дня, потому что я всю жизнь провел там. Я плачу налоги в Швеции. В школе учился шведской. В Россию я ездил просто на сборы и к родственникам. И все.

Но мне тогда журналисты звонили: «Что вы считаете, на какой стороне вы стоите?» Все это было неприятно. Со временем сошло на нет, но я вообще стараюсь с политикой дел не иметь. Я спортсмен, и спортсмен шведский.

Для меня важно, что я не потерял друзей, близких людей. Все нормально, люди знают нас. И наша семья – мы дружим со всеми. На соревнованиях в Швеции обстановка тоже нормальная, – сказал Майоров. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
танцы на льду
Политика
logoсборная Швеции
Николай Майоров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпийская квалификация в Пекине. Рид и Амбрулевичюс лидируют после ритм-танца, Харрис и Чан – 2-е, Рейтан и Майоров – 3-и
119вчера, 07:02
Президент ISU о россиянах на отборе к ОИ-2026: «Мы не хотели подвергать дискриминации по паспортам. Наша политика – допустить нейтральных спортсменов»
57вчера, 04:40
Александр Жулин: «Политизировать спорт и Олимпиаду – катастрофа. Все играют в одну калитку против нас, всем это очень нравится и выгодно»
1714 сентября, 19:36
Главные новости
Горбачева и тренер Федченко смотрят произвольную программу женщин на олимпийском отборе с трибуны
38 минут назад
Закарян об Акоповой и Рахманине: «Эта пара – действительно армянская. Очень горд за успех наших ребят»
632 минуты назад
Олимпийская квалификация в Пекине. Петросян, Губанова, Хендрикс выступят с произвольными программами
29740 минут назадLive
Авербух о ролике ISU под украинскую песню: «Меня беспокоит только то, как катается Гуменник. Остальное – это шелуха, рассчитанная на то, чтобы мы на это обращали внимание»
349 минут назад
«Знаю, что мы не друзья с некоторыми людьми здесь, но я не говорил ничего плохого». Украинский фигурист Марсак заявил, что у него украли игрушки из раздевалки
141сегодня, 11:34Фото
Максим Ковтун: «Оценки Гуменнику придержали, этого следовало ожидать. Петр показал катание топов, оно достойно оценки ближе к 100 уж точно»
2сегодня, 11:28
Александр Галлямов: «Гуменник и Петросян, несмотря на все сложности, по-прежнему показывают миру класс отечественной школы»
2сегодня, 10:59
«Наш маленький, но такой большой герой». Бойкова о победе Петросян в короткой программе на олимпийском отборе
11сегодня, 10:57Фото
ISU принес извинения за видео с отрывком проката Гуменника под украинскую музыку
64сегодня, 10:05
Светлана Журова: «Кто-то внутри ISU пролоббировал выставить ролик с прокатом Гуменника под песню на украинском языке. Хотят сбить Петра с толку»
18сегодня, 09:46
Ко всем новостям
Последние новости
Катарина Гербольдт: «Гуменник – огромный молодец, учитывая ситуацию, в которой выступают наши ребята. Моральное давление все равно присутствует»
18 минут назад
Траньков – на вопрос о судействе: «Фигурное катание – это не метры и секунды. Это всегда человеческий фактор»
1сегодня, 11:42
Наталья Бестемьянова: «Гуменник катался роскошно. Он сам себе конкурент»
сегодня, 11:20
Ирина Слуцкая: «Верю, что и Гуменник, и Петросян привезут нам не только победу, но и места на Олимпийские игры. Даже не сомневаюсь»
1сегодня, 11:09
Александр Энберт: «Гуменник в короткой программе был на голову выше всех конкурентов. Прекрасное возвращение!»
3сегодня, 10:17
Елена Радионова: «Российские фанаты – самые лучшие, самые преданные. Молодцы, что доехали до Пекина и поддерживают наших фигуристов»
сегодня, 10:12
Радионова о Гуменнике: «Все было сделано идеально, прокат прошел на пять с плюсом. Желаю ему, чтобы произвольная получилась так же классно»
сегодня, 09:57
Алексей Ягудин: «Поздравляю Петросян с лидерством после короткой программы. Молодец!»
2вчера, 14:58
Елена Радионова: «Петросян получила вполне нормальные оценки. Думаю, в произвольной она все сделает идеально»
5вчера, 14:42
Энберт о выступлении Петросян: «Отличная программа, отличный прокат. Аделия молодец, на 200% справилась с давлением в этой ситуации»
5вчера, 12:52