Николай Майоров: «В Швеции у меня были проблемы из-за русского происхождения. Звонили журналисты, задавали вопросы, все это было неприятно»

Шведский фигурист Майоров заявил, что у него были проблемы из-за происхождения.

Сейчас Николай Майоров выступает в танцах на льду с Миллой Рууд Рейтан. Ранее он был фигуристом-одиночником.

– Ты после 2022 года не сталкивался с дискриминацией, не было проблем из-за русского происхождения?

– Были. Я не буду врать – были. Во многих новостях, конечно, меня сразу вдруг приняли за русского. Я на это отвечаю: «Ну извините, я родился в Швеции».

Я в детский садик там ходил, у меня паспорт шведский был с первого дня, потому что я всю жизнь провел там. Я плачу налоги в Швеции. В школе учился шведской. В Россию я ездил просто на сборы и к родственникам. И все.

Но мне тогда журналисты звонили: «Что вы считаете, на какой стороне вы стоите?» Все это было неприятно. Со временем сошло на нет, но я вообще стараюсь с политикой дел не иметь. Я спортсмен, и спортсмен шведский.

Для меня важно, что я не потерял друзей, близких людей. Все нормально, люди знают нас. И наша семья – мы дружим со всеми. На соревнованиях в Швеции обстановка тоже нормальная, – сказал Майоров.