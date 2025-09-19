  • Спортс
Александра Трусова: «Мне гораздо ближе подход интуитивного питания. Не считаю, что жесткие ограничения приводят к чему-то хорошему»

Александра Трусова рассказала о подходе интуитивного питания.

К фигуристке обратились с просьбой в соцсети: «Дай советы по питанию! Как всегда «оставаться в балансе», а не из крайности в крайность?»

«Начинаю отвечать на ваши вопросы! Первым выбрала самый популярный – про питание.

Я не считаю, что жесткие ограничения приводят к чему-то хорошему. Мне гораздо ближе подход интуитивного питания. Это не значит, что можно и нужно объедаться вредной едой. Но ее полное исключение может вылиться в тяжелые срывы, так что здесь важен баланс.

Подробнее о том, как я сама держу этот баланс, рассказала в видео», – написала Трусова, опубликовав видео в телеграм-канале.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александы Трусовой
