Петросян получила 68,72 балла за короткую на олимпийском отборе. На российских стартах ей ставили не меньше 70 за последние четыре года

Аделия Петросян получила самые низкие за 4 года баллы в короткой программе.

Сегодня российская фигуристка выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Она откатала без прыжков ультра-си: исполнила двойной аксель, тройной лутц (с недокрутом в четверть), каскад тройной флип – тройной тулуп, а непрыжковые элементы сделала на четвертый уровень, кроме последнего вращения – его снизили до третьего.

Судьи оценили прокат на 68,72 балла. Стоит отметить, что на российских стартах Петросян не получала ниже 70 баллов почти четыре года: в ноябре 2021-го ей поставили 66,11 на этапе Кубка России в Перми.

При этом в сезоне-2024/25 Петросян набирала не менее 85 баллов на чемпионате России и двух этапах Гран-при страны (все три турнира – с чистым тройным акселем в короткой). В финале российского Гран-при было 75,91 после падения с трикселя.

Сегодняшние оценки Петросян также уступают ее результатам на двух международных стартах в сентябре 2021-го: тогда фигуристка участвовала в этапах Гран-при среди юниорок в Словакии и Словении, где получила 69,30 и 70,86 балла соответственно.