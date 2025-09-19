  • Спортс
1

Наталья Бестемьянова: «Петросян – умничка, прекрасный прокат! Для первого выхода после такого длительного отсутствия – она молодец»

Бестемьянова назвала прекрасным выступление Петросян с короткой программой.

Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе представила короткую программу на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026. За прокат она получила 68,72 балла (37,09 за технику).

«Смотрела выступление. Умничка! Прекрасный прокат! Очень выверенно, точно. Нормальные оценки, было снижение за первый тройной прыжок, можно было снижать, можно было нет. Не знаю, в финальной версии снизили или нет.

Но для первого выхода после такого длительного отсутствия (на международных соревнованиях), я думаю, что она молодец. Справилась с нервами, наверняка нервничала», - сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Бестемьянова.

Кто сопровождает Петросян на олимпийском отборе без Глейхенгауза?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
