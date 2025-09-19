Максим Траньков: «Рад за Петросян, не сомневался, что у нее все получится. Была маленькая помарка, но ничего страшного»

Траньков заявил, что не сомневался в хорошем выступлении Петросян.

Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе представила короткую программу на квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026. За прокат она получила 68,72 балла (37,09 за технику).

«Конечно, я смотрел и с удовольствием. Я рад за нее, нисколько не сомневался, что у нее все получится. Была маленькая помарка, но абсолютно на опыте Аделя бровью даже не повела. Чуть-чуть был выезд нечеткий, мизерная помарка, ничего страшного», – сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков .

Произвольную программу в Пекине женщины покажут 20 сентября. Чтобы квалифицироваться на Олимпийские игры, нужно попасть в пятерку лучших фигуристок.