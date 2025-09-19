Петросян выступит в старом наряде к короткой под Майкла Джексона: черные штаны и красная куртка
Аделия Петросян вышла на тренировку в костюме для короткой программы.
На олимпийском отборочном турнире в Пекине Петросян вышла на утреннюю тренировку в красном жакете и черных штанах.
Фигуристке вернули короткую программу сезона-2023/24, тогда она выступала в том же наряде.
Сегодня Петросян выступит в короткой программе женского турнира в Пекине, начало – 13.00 по московскому времени.
Оставить старые номера для Петросян – правильная тактика Тутберидзе
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости