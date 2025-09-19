Петросян выступит в старом наряде к короткой под Майкла Джексона: черные штаны и красная куртка

Аделия Петросян вышла на тренировку в костюме для короткой программы.

На олимпийском отборочном турнире в Пекине Петросян вышла на утреннюю тренировку в красном жакете и черных штанах.

Фигуристке вернули короткую программу сезона-2023/24, тогда она выступала в том же наряде.

Сегодня Петросян выступит в короткой программе женского турнира в Пекине, начало – 13.00 по московскому времени.

Оставить старые номера для Петросян – правильная тактика Тутберидзе