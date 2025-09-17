Дмитрий Васильев: «Загитовой ничего не грозит, «Миротворец» – это смехотворная история. Страшилка, которой пытаются пугать наших граждан»

Дмитрий Васильев высказался о включении Алины Загитовой в базу «Миротворца».

Российская фигуристка попала в базу украинского ресурса за участие в фестивале «Таврида.Арт», проходившем в Крыму в 2021 году. В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.

«Миротворец» – это смехотворная история. Он ни на что не влияет, Загитовой ничего не грозит. Обращать на него внимание точно не нужно, надо жить своей жизнью. Все эти «Миротворцы» скоро будут аннулированы и закрыты. Про эту базу только с улыбкой будут вспоминать – и все, не более того.

А сейчас это страшилка, которой пытаются пугать наших граждан. Этот список никак не навредит Загитовой и другим российским спортсменам и известным личностям, которые внесены в этот список. Не думаю, что кто-то из них в ближайшее время собирается ехать на Украину», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .