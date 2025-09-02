  • Спортс
  Вайцеховская о Петросян и Гуменнике: «Не считать же доблестью, если они выполнят критерии олимпийского отбора в Пекине? Прокаты в Питере представляются мне гораздо более интересным зрелищем»
Вайцеховская о Петросян и Гуменнике: «Не считать же доблестью, если они выполнят критерии олимпийского отбора в Пекине? Прокаты в Питере представляются мне гораздо более интересным зрелищем»

Вайцеховская считает, что прокаты в Санкт-Петербурге интереснее турнира в Пекине.

«В ожидании очередного самолета (на этот раз – в Сочи) подумала: за многочисленными рассуждениями на тему олимпийского отбора в фигурном катании как-то ушло на второй план, что все российское фигурное катание будет сосредоточено в этом сезоне совсем в другом месте. До февраля – так точно.

Не считать же в самом деле доблестью для Пети Гуменника и Аделии Петросян, если они выполнят критерии олимпийского отбора в Пекине? А вот на их программы – в сравнении – посмотреть хочется. Поэтому сентябрьские прокаты в Питере представляются мне гораздо более интересным зрелищем, нежели сентябрьская квалификация в Пекине.

Хотя тот факт, что мы оказались без представительства в парных видах, до сих пор считаю не слишком дальновидным ходом со стороны ФФККР. Банальный расчет: шесть спортсменов на ОИ плюс их тренеры – это уже команда. А в окружении команды выступать на крупном старте всегда проще», – написала журналист Елена Вайцеховская в своем телеграм-канале.

Сегодня, 2 сентября, в Санкт-Петербурге стартует Кубок России по фигурному катанию. 26-29 сентября здесь же пройдут контрольные прокаты сборной страны.

Наши фигуристы на пути к Олимпиаде: кто против них? Есть ли риски?

