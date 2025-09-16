Вайцеховская о шансах Малинина на золото Олимпиады: «Я бы поостереглась раздавать авансы – слишком свеж в памяти прецедент схожего победного шествия в 2018-м»

Елена Вайцеховская высказалась о шансах Ильи Малинина на золото Олимпиады-2026.

Американский фигурист Малинин выиграл турнир Lombardia Trophy, японец Юма Кагияма стал вторым, итальянец Николай Мемола – третьим.

«Сам по себе факт присутствия столь матерых соперников в рамках достаточно второстепенного по своей сути турнира – явление яркое. В Бергамо оно позволяло придумать множество сюжетов еще до начала соревновательных прокатов. Например, сделать акцент на противостоянии действующего чемпиона мира и серебряного медалиста Олимпиады-2022 – чем не интрига? Тем более что именно Кагияме с того самого блистательного выступления в Пекине начали прочить золото следующих Игр.

Увы, противостояния не получилось. По сумме короткой и произвольной программ Малинин опередил японца на 20,74 балла (притом что судьи максимально помогали сопернику второй оценкой), и говорить о какой бы то ни было конкуренции при подобном разрыве в баллах было бы совсем неприлично.

Другой сюжет можно было бы свести к рассказу о том, что Малинин раньше остальных начал свое победное шествие к золотой медали Милана. Вряд ли кто удивится, если олимпийское золото действительно будет завоевано юным американцем, но в данном случае я бы поостереглась раздавать авансы – слишком свеж в памяти прецедент схожего победного шествия, имевшего место в 2018-м.

Тогда Нейтан Чен методично выжигал поляну мужского одиночного катания, последовательно выиграв домашний челленджер US Classic, затем два этапа Гран-при в Америке и России, финал всей серии в Нагое и, наконец, чемпионат США. Но в Пхенчхане случилось страшное – Чен сорвал в короткой программе все, что только было можно, и даже шикарно исполненная произвольная не помогла ему взлететь выше пятого места», – написала Вайцеховская.

