Малинин о победе на Lombardia Trophy: «Сильное начало сезона очень важно перед Олимпиадой-2026. Я очень доволен своими выступлениями»

Илья Малинин оценил начало сезона в преддверии Олимпийских игр-2026.

14 сентября американский фигурист одержал победу на турнире Lombardia Trophy в Италии.

«Сильное начало сезона очень важно, особенно перед Олимпиадой-2026 в Милане. Я очень доволен своими выступлениями и с нетерпением жду возможности улучшить и доработать свои программы, а также приобрести несколько костюмов.

Я получил массу удовольствия, было много классных моментов, я соревновался с замечательными фигуристами», – написал в соцсети действующий чемпион мира Малинин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Ильи Малинина
