Команда Тутберидзе: «Предолимпийский сбор в Красноярске завершен. Работаем дальше»
Команда Тутберидзе сообщила о завершении предолимпийского сбора в Красноярске.
Тренерский штаб Этери Тутберидзе опубликовал совместные фото Софьи Акатьевой, Дарьи Садковой и Алисы Двоеглазовой со сбора в Красноярске.
«Предолимпийский сбор в Красноярске завершен. Работаем дальше», – сообщили в команде Тутберидзе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал команды Этери Тутберидзе
